2021'in ilk dört ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5.5 milyon yolcu uçtu

Bu yılın ocak-nisan verilerine göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı toplam 5 milyon 549 bin 68 yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den alınan bilgiye göre, bu yılın ilk 4 ayındaki yolcu sayısı, geçen senenin yüzde 21 altında kaldı. 2020 ocak-nisan döneminde havalimanını yaklaşık 7 milyon yolcu kullanmıştı.

İlk 4 aylık yolcu ayrımlarına bakıldığında, ocak-nisan döneminde iç hat yolcu sayısı 3.9 milyon olurken, geçen yıla göre düşüş sadece yüzde 9 oldu. Dış hat yolcu sayısı ise yine ilk 4 ayda 1.6 milyon olurken, dış hat yolcu sayısındaki kayıp geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oldu. Öte yandan sadece nisan ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nı toplam 1.3 milyon yolcu kullandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yılın ilk 4 ayında iç hat ve dış hatta toplam 41 bin 785 adet uçuş gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl ilk 4 ayda 46,775 olurken, ilk 4 aylık uçak sayısındaki düşüş yüzde 11 oldu. (DHA)