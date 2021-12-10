"2021 Haziran sonu itibariyle şehir hastaneleri için yapılan ödeme 22,5 milyar liraya ulaşmıştır"

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'nin bütçeye 400 sayfalık "muhalefet şerhi" düştüğünü aktardı. Toker, köşesinde CHP'nin söz konusu şerhede şehir hastanelerine ilişkin olarak ifade edilenleri köşesinde şöyle aktardı:

" 'Şehir hastaneleri Türk sağlık sistemini habis bir ur gibi kemirmektedir. Şehir hastaneleri tipik olarak sağlığın özelleştirilmesinin çok ötesinde bir soruna dönüşmüş vaziyettedir' denildi.

Bütçe dokümanları esas alınarak, şehir hastanelerinin kira bedelleri ve hizmet bedeli için de bir tablo hazırlanmış. Kayıt düşmek açısından önemli. 2021 Haziran sonu itibarıyla şehir hastaneleri için yapılan toplam ödeme miktarı 22.573.785.002 TL'ye ulaşmıştır."

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