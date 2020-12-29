2021 gelir vergisi dilimleri belli oldu

2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Dünya’nın haberine göre düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20’lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. 650 bin liradan fazla gelirlerde ise 650 bin lira için 212 bin 190 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.

2021 Gelir Vergisi dilimleri

24 bin liraya kadar 15

53 bin TL’nin 24 bini için 3600, fazlası 20

130 bin TL’nin 53 bini için 9400, fazlası 27

650 bin TL’nin 130 bini için 30.190 fazlası 35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası 40