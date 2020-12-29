T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2021 gelir vergisi dilimleri belli oldu

29 Aralık 2020 12:23

2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu. Dünya’nın haberine göre düşük dilim olan yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artırılarak 24 bin liraya çıkarıldı. Yüzde 20’lik dilime tabi gelirin sınırı 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltildi. 650 bin liradan fazla gelirlerde ise 650 bin lira için 212 bin 190 lira, fazlası için ise yüzde 40 vergi uygulanacak.

2021 Gelir Vergisi dilimleri

24 bin liraya kadar                                                                       15

53 bin TL’nin 24 bini için 3600, fazlası                                     20    

130 bin TL’nin 53 bini için 9400, fazlası                                   27

650 bin TL’nin 130 bini için 30.190 fazlası                               35

650 binden fazlasının, 650 bini için 22.190, fazlası               40

ETİKETLER

gelir vergisi2021dilimler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24