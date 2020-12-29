2021 Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

2021'de uygulanacak motorlu taşıt vergilerine ilişkin tutarlar açıklandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 'Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre en düşük motorlu taşıt vergisi 109 TL, en yüksek motorlu taşıt vergisi (MTV) ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük MTV 109, en yüksek MTV ise 1.261 TL olarak uygulanacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük MTV 216 TL, en yüksek ise 2 bin 197 TL olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda MTV 387 TL ile 3 bin 881 TL arasında değişecek.