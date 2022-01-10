2021'de en az 2170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) verilerine göre, 2021 yılında en az 2170 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En fazla ölüm 345 ile ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda yaşandı. İş cinayetlerinde 165 kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti. 625 işçi Koronavirüs nedeniyle öldü.

İSİG bu verilerin yüzde 65'ini ulusal basından, yüzde 35'ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından edindi.

2021 yılında iş cinayetlerinde 165 kadın işçi ve 2005 erkek işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 94'ü mülteci/göçmen işçiydi.

2021'de iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı

Ocak ayında en az 205 işçi, şubat ayında en az 142 işçi, mart ayında en az 144 işçi, nisan ayında en az 258 işçi, mayıs ayında en az 240 işçi, haziran ayında en az 180 işçi, temmuz ayında en az 155 işçi, ağustos ayında en az 178 işçi, eylül ayında en az 189 işçi, ekim ayında en az 167 işçi, kasım ayında en az 177 işçi ve aralık ayında en az 135 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2021'de iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımında; 1864 ücretli (işçi ve memur) ve 306 kendi nam ve hesabına çalışanlar (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86'sını ücretliler yüzde 14'ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

Ölümlerin işkollarına göre dağılımı

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 345 emekçi

Tarım, orman işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi)

İnşaat, yol işkolunda 335 işçi

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 229 işçi

Taşımacılık işkolunda 186 işçi

Belediye, genel İşler işkolunda 113 işçi

Metal işkolunda 102 işçi

Konaklama, eğlence işkolunda 81 işçi

Savunma, güvenlik işkolunda 79 işçi

Madencilik işkolunda 70 işçi

Enerji işkolunda 44 işçi

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 39 işçi

Petro-kimya, lastik işkolunda 38 işçi

Tekstil, deri işkolunda 34 işçi

Gıda, şeker işkolunda 31 işçi

Ağaç, kâğıt işkolunda 25 işçi

Çimento, toprak, cam işkolunda 24 işçi

Basın, gazetecilik işkolunda 13 işçi

Banka, finans, sigorta işkolunda 7 işçi

İletişim işkolunda 4 işçi

İşkolunu belirlenemeyen ise 53 işçi hayatını kaybetti.

Ölümlerin nedenleri

COVID-19 nedeniyle 625 işçi

Trafik, servis kazası nedeniyle 342 işçi

Ezilme, göçük nedeniyle 296 işçi

Yüksekten düşme nedeniyle 254 işçi

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 156 işçi

İntihar nedeniyle 98 işçi

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 77 işçi

Elektrik çarpması nedeniyle 74 işçi

Şiddet nedeniyle 72 işçi

Patlama, yanma nedeniyle 56 işçi

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 23 işçi

Kesilme, kopma nedeniyle 22 işçi

Diğer nedenlerden dolayı 75 işçi hayatını kaybetti.

62 çocuk işçi öldü

14 yaş ve altı 21 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 41 çocuk işçi,

18-27 yaş arası 222 işçi,

28-50 yaş arası 1091 işçi,

51-64 yaş arası 544 işçi,

65 yaş ve üstü 143 işçi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 108 işçinin ise yaşı belirlenemedi.

Raporun tamamına ve hayatını kaybeden işçilerin isimlerine buradan ulaşabilirsiniz.