2021'de 109 bin 695 şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2021 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2021'de kurulan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 9 bin 774 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 20,4 yükselişle 3 bin 803'e çıktı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 101 bin 318'den 109 bin 695'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 yükselişle 15 bin 366'dan 16 bin 222'ye yükseldi.

Kurulan şirket sayısı aylık bazda yüzde 4,1 azaldı

Aralıkta aylık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 4,1 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 19,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 145,8, kooperatif sayısı yüzde 122,8 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 63,3 artış gösterdi.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 84,6'sını limited şirket, yüzde 14,1'ini anonim şirket, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 10'u Ankara, yüzde 5,5'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aralık 2021'de kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 377'si ticaret, 1605'i imalat ve 1055'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1307'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 588'i inşaat, 387'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 1179'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 642'sinin inşaat, 526'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1168'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 531'inin inşaat, 289'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2021'de 131 kooperatif kuruldu. Bunların 75'i konut yapı, 28'i işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1189 yabancı ortak sermayeli şirketten 72'si İran, 31'i Lübnan ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 143'ünün anonim, 1046'sının limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.