2021'de 1 milyon 153 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye'de 2021'de 1 milyon 153 bin 165 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 924 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 249 bin 119 oldu.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yıl, 2020'ye kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 oldu. Böylece 2021'de trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 62'si benzinli

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 otomobilin yüzde 62'sinin benzin, yüzde 23,6'sının dizel, yüzde 9,2'sinin elektrikli veya hibrit, yüzde 5,2'sinin LPG yakıtlı olduğu görüldü.

Aralık 2021 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 otomobilin yüzde 37,6'sının dizel, yüzde 35,9'unun LPG, yüzde 25,5'inin benzin yakıtlı, yüzde 0,7'sinin elektrikli veya hibrit olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 29'unun 1401-1500, yüzde 27,7'sinin 1300 ve altı, yüzde 21,4'ünün 1301-1400, yüzde 14'ünün 1501-1600, yüzde 6,5'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 40,6'sının beyaz olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,6 olarak hesaplandı.

Aralık 2021 dönemi verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 65 bin 562 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 45,1'inin otomobil, yüzde 21,4'ünün motosiklet, yüzde 17,8'inin kamyonet, yüzde 10,7'sinin traktör, yüzde 3,8'inin kamyon, yüzde 0,5'inin minibüs, yüzde 0,5'inin otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde 32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6, traktörde yüzde 1,9 geriledi.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 23,1 düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 44,1, motosiklette yüzde 32, traktörde yüzde 8,3, kamyonette yüzde 7,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62, otomobilde yüzde 45,8, otobüste yüzde 16,4, minibüste yüzde 0,3 azaldı.

Söz konusu ayda 906 bin 917 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,5'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 5,7'sini motosiklet, yüzde 4,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 29 bin 558 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.