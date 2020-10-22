2021 bütçesinde vergilerden 1 trilyon 58 milyar, trafik cezalarından 6 milyar TL gelir bekleniyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan 2021 bütçesinde vergilerden 1 trilyon 58 milyar TL gelir bekleniyor.

Mustafa Çakır’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunduğu 2021 bütçesinden öne çıkan veriler şöyle:

- Gelecek yıl vergilerden yüzde 16.4 artışla 1 trilyon 58 milyar TL gelir bekleniyor. Tütün mamüllerinden yüzde 6.6 artışla 65.5 milyar TL, şans oyunlarından yüzde 28.6 artışla 4.1 milyar TL gelir bekleniyor. Uygulamaya yeni giren Değerli Konut Vergisi’nden 350 milyon TL gelir hedefleniyor.

- Para cezalarından beklenen gelir yüzde 10.6 artışla 19.2 milyar TL. Bu kapsamda trafik cezalarından beklenen gelir ise 6 milyar TL'yi aşıyor.

- Gelecek yıl harçlardan yüzde 13.1 artışla 35.1 milyar TL, taşınmaz satışından yüzde 8.5 artışla 3.1 milyar TL gelir bekleniyor.

- Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 30 binek otomobil, 5 minibüs, 5 pick-up, 5 panel ve 2 otobüs daha alınacak.

- SGK’ye yapılan transferler gelecek yıl yüzde 18.7 artarak 259.7 milyar TL'ye yükseltildi.