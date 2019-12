2020'ye kadar neler değişecek?

T24- Gelecek on yılda hayatımızda neler değişecek? İngiliz The Daily Telegraph gazetesi soruyu tıptan, sinemaya, internetten, çevreye farklı alanlardaki yazar ve editörleriyle dışarıdan uzmanlara sordu...



Genetik bilimci ve yazar Max Pemberton’a göre gen tedavisi, 2018’den itibaren yüksek teknolojili tıbbın önemli bir parçası olacak. Radikal'de yer alan haberde, bu teknolojiden çok az miktarda insanın yararlanabileceği söylenmiş. En çok ölüme sebebiyet veren hastalıklar olan kanser ve HIV/AIDS’in nedenleri daha iyi anlaşılacak, fakat genetik gelişmelere rağmen Alzheimer’ın tedavisinde herhangi bir gelişme olamayacak. Ameliyatlarda robotik cihazların kullanılmasıyla büyük ilerlemeler kaydedilecek.



New Scientist dergisinin yayın yönetmeni Dr.Roger Highfield’e göre 2010’lu yıllarda NASA’nın son uzay uçuşlarına tanık olacağız, gelecek uzay yarışları özel girişimciler arasında gerçekleşecek. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için gezegeni onarmaya yönelik adımlar atılacak.



The Daily Telegraph teknoloji editörü Matt Warman’a göre internet yaşamımızın her alanına sızacak. Süpermarketler internet bağlantılı buzdolabımızı yeniden dolduracak. Devlet tarafından değil ama büyük şirketler tarafından izleniyor olduğumuz hissine kapılacağız.



Twitter’ın kurucusu Biz Stone’a göre gelecek on yılda cep telefonları ve web teknolojisi hayatı kolaylaştırmak için birlikte hareket edecek. Serbest bilgi paylaşımı daha bilgili, birbiriyle daha çok bağlantı halinde olan ve daha çok empati kurabilen küresel vatandaşlığa öncülük edecek.



The Daily Telegraph’ın çevre yazarı Geoffrey Lean’a göre gelecek on yıl, en sıcak on yıl olacak. Başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjilerin kullanılmasında patlama yaşanacak. Nükleer enerjiyse enerji ihtiyacına ciddi bir katkı sunmayacak, 2020’nin sonundan önce hiçbir yeni nükleer reaktör açılmayacak. Cep telefonlarının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri artacak. Buzulların erimeye devam etmesi nedeniyle, iklim göçleri yaşanacak.



The Daily Telegraph’ın sinema eleştirmeni Tim Robey’ın öngörüsü, James Cameron’un Avatar filmini takiben, 3D teknolojisiyle çekilmiş filmlerde patlama olacağı yönünde. Hollywood dışındaki yapımlar, bağımsız filmler artacak.



Müzik eleştirmeni Neil McCormick, küresel yıldızları daha az göreceğimiz kanısında. McCormick, yerel ve birbirine aykırı tarzların sentezlendiği müziklerin yayılacağını öngörüyor. Televizyonlardaki yetenek şovlarının azalmasıyla oluşacak boşluk, kurgulanmış televizyon ve internet yıldızlarıyla doldurulacak. Müzik endüstrisi düşüşünü sürdürecek, müziğin kendisi aktif katılımlı bir uygulama olarak daha çok zenginleşecek.