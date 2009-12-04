2020'de iklim zirvesi afişleri

T24 - Danimarka'da düzenlenecek Kopenhag İklim Zirvesi öncesinde Greenpeace ve çeşitli sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında toplayan Küresel Koalisyon (Global Coalition) adlı inisiyatif, dikkat çekici kampanya afişleri hazırladı.



AFİŞLER İÇİN TIKLAYINIZ





Afişlerde photoshop ile yaşlandırılmış ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Avustralya Başbakanı Kevin Rudd ve Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, 2020 yılında olması muhtemel halleriyle resmedilmiş.

Liderler, “Üzgünüm. Bu felakete yol açan iklim değişimini engelleyebilirdik. Ama yapmadık’’ diyor.

Afişler, iklim Zirvesi’nin yapılacağı 7-18 Aralık tarihleri arasında Kopenhag Uluslararası Havaalanı duvarlarında sergilenecek.