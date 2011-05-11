2020’de 601 bin Türk ‘dolar milyoneri’ olacak

T24

Türk zenginler ilk 20’de



Aslan payı ABD’nin



Türkiye’de 2020 yılında 601 bin kişi ‘dolar milyoneri’ olacak. 2020’de Türkiye’deki dolar milyonerlerinin toplam serveti ise 1.34 trilyon doları bulacak. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Deloitte, 25 ülkenin 2011 ve 2020 yılları arasında refah durumunu mercek altına aldı.Deloitte, “Dünyanın milyoner hanelerinde gelecek 10 yıldaki servet” adlı araştırmasında ABD, Avustralya, Almanya, Hong Kong, İtalya, İngiltere, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Hindistan, Almanya, Malezya, Meksika, Singapur, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Rusya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Türkiye’nin en zenginlerini ve potansiyel en zenginlerini inceledi.Deloitte, rakamların araştırma ve anketlere dayandığını, subjektif tahminlerin araştırma dışı tutulduğunu belirtti. Araştırmada, servetlerin içine hem menkul, hem de gayrimenkuller dahil edildi.Deloitte, Türkiye’de 2011 itibariyle 1 milyon dolar üzeri serveti olan 273 bin hane olduğunu, 2020 yılında bu rakamın 601 bine çıkacağını açıkladı. Şu anki serveti toplamı 460 milyar dolar olan bu hanelerin, 2020 yılı itibariyle serveti 1.34 trilyon dolara çıkacak. Deloitte’un projeksiyonuna göre, Türkiye’de serveti 1 - 5 milyon dolar arası olan haneler 211 binden 512 bine çıkacak. 5 - 30 milyon dolar arası serveti olan hanelerin sayısı 2011 itibariyle 52 bin iken, bu rakam da 2020’de 62 bin olacak.Araştırmaya göre, 30 milyon dolar üzerinde servet sahibi hane sayısı Türkiye’de 2011’de 10 bin olarak hesaplanırken, 2020’de 28 bine çıkacak. Türkiye servet toplamı sıralamasında 2011 ve 2020’de 21. sıradaki yerini koruyacak. Milyoner sayısında ise 2011 yılında 19. olan Türkiye 2020’de 20’inci sıraya inecek.Serveti 1 milyon doların üzerinde olan ‘haneleri’ inceleyen rapora göre, söz konusu 25 ülkenin en zenginleri şu anda toplam 92 trilyon dolar olan servetlerini 202 trilyona çıkaracak. Araştırmaya göre, en fazla zenginin yer aldığı ABD’de 2011 yılı itibariyle 10.5 milyon olan milyoner sayısı 2020 yılında 20.5 milyon kişiye çıkacak. Bu kişilerin toplam serveti de söz konusu zaman süresi içinde 38.6 trilyon dolardan 87.1 trilyon dolara yükselecek.Araştırmaya konu olan 25 ülke içinde 15 tanesi gelişmiş, 10 tanesi de gelişmekte olan ülke. Milyoner hane sayısındaki artış gelişmiş ülkelerde yüzde 107 oranında artarken, gelişmekte olan ülkelerde bu artış yüzde 260 oranında olacak.Şu an milyonerlerinin serveti 1.6 trilyon dolar olan Çin, 12. sırada yer alırken 2020 itibariyle 8.2 trilyonluk servet toplamıyla 7. sıraya yerleşecek. Şu an 1.3 milyon olan Çinli milyoner sayısı, 2020’de 2.5 milyona çıkacak.