2020 yılı resmi bütçe açığı hedefi yıl biterken değiştirildi; tartışma başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, Twitter’daki “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık” paylaşımı tartışma doğurdu.

Bazı ekonomistler 2020 yılı için planlanan bütçe açığının 138.87 milyar TL olduğuna dikkat çekerek, Bakan Elvan’ın verdiği bilgide hata bulunduğunu savundular. Bu çerçevede ekonomist Dr. Cüneyt Akman, Twitter’da “Maliye Bakanımız sorumlu olduğu bütçe hedefini bi 100 milyarcık şaşırmış. E, olur o kadarcık hesap hatası…” yorumu yaptı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın, 2019 yılının ekim ayında 2020 yılı bütçe açığını 139 milyar TL olarak öngördüklerini açıkladığı da ortaya çıktı.

Buna karşılık bazı yorumcular, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı bütçe gerçeklemeleri raporunda 2020 yılı bütçe açığının 239.2 milyar TL olarak aktarıldığına dikkat çektiler.

Bu durum, “Resmen açıklanan bütçe açığı hedefi yıl biterken revize edilebilir mi?” tartışması doğurdu.

Bir Twitter takipçisi bütçe hedefinin değiştirilmesini, “Herşey Orwell’in 1984 romanındaki gibi ilerliyor” şeklinde yorumladı.