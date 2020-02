Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek, erken seçim tartışılacak

Anar Araşrtırma Şirketi'nden İbrahim Uslu, Gezi Araştırma'dan Murat Gezici ve A&G Araştırma'dan Adil Gür 2020'de Türkiye siyasetinde neler olabileceği hakkında konuştular. Adil Gür, ekonomik sıkıntıların devam etmesi halinde Kanal İstanbul tartışmalarının seçmenin davranışına yansıyacağını ve bunun iktidarı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Murat Gezici ise 3-4 isim dışında kabinede büyük bir değişiklik beklediğini ifade etti. İbrahim Uslu da Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin metropollerde yaşayan seçmenin oylarını alacağını kaydetti.

İbrahim Uslu: Erken seçim tartışmaları daha sık yaşanacak

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in haberine göre 2020'de erken seçim tartışmalarının daha sık yaşanacağını söyleyen İbrahim Uslu, ekonomideki gelişmelere paralel olarak seçim konusunun hararetlenebileceğini kaydetti.

Yaptıkları araştırmalara göre Babacan ve Davutoğlu'nun partilerine farklı kesimlerden ilgi olduğunu ifade eden Uslu, her iki partinin de merkezde yer aldığını belirten Uslu şunları söyledi: "Bu durum, her iki partinin de sağın kaleleri olan küçük Anadolu şehirlerini, Kürt seçmenleri ve kırsal oyları ihmal edeceği anlamına gelmiyor. Ama ben her iki partinin daha çok metropol seçmeninin ilgisine mazhar olacağını düşünüyorum. Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimde oy kaybettiği şehirlerde, iki yeni partinin de potansiyeli yüksek olacaktır."

İbrahim Uslu, CHP ve AKP kongrelerinin de çok konuşulacağını düşündüğünün söyledi.

Murat Gezici: Kabinede büyük değişiklik bekliyorum