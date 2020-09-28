2020 YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, "27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 28 Eylül 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir” denildi.











