2020 Tokyo Olimpiyatları'nın madalyaları eski cep telefonlarından geri dönüştürülecek

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın madalyaları eski cep telefonlarından ve halkın bağışladığı metal eşyalardan yapılacak. Tokyo bu yönüyle olimpiyatlarda bir ilk olacak.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, bu projeyle 8 ton metal toplamak istiyor. Tokyo 2020 Spor Direktörü Koji Murofushi “Dünyadaki kaynakların bir sınırı var. Bu nedenle bu tarz şeyleri dönüştürüp kullanmakta fayda var. Böylece çevreye de duarlı olmuş oluyoruz. Bu proje, bu madalyaları kazanan tüm sporcular için de güzel olacak” dedi.

Japonya, nisan ayından itibaren birçok yere toplama kutuları koyacak. 8 ton toplandığında proje sona erecek.