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Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda vaka sayısı 193'e yükseldi

29 Temmuz 2021 08:45

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 193'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 24 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüse yakalanan 24 kişi arasında Japonya dışından gelen 4 sporcu ve turnuva kapsamında hizmet veren 15 sözleşmeli çalışan yer aldı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 193'e çıktı.

 
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