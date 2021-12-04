2020 ölüm nedeni istatistikleri hâlâ yayımlanmadı; İçişleri Bakanlığı topu TÜİK’e attı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziranda yayımlaması gereken 2020 ölüm verilerini hâlâ açıklamaması üzerine, bilgi edinme talebiyle İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, “Sorumluluk TÜİK’te” yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında TÜİK’in neden bu verileri paylaşmadığı sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “O TÜİK’in sorunu” savunmasını yapmıştı. Covid-19 geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, gelecek üç yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirten Koca, “TÜİK açıkladığında en az iki hatta üç kat olduğunu göreceğiz. Covid-19’un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü” demişti. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, İlgezdi, Koca ve TÜİK’in ölüm verilerini paylaşmaması üzerine bilgi edinme talebiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne başvurdu. Başvurusunda 2020’de illere ve aylara göre ölüm rakamlarını soran İlgezdi, “Talep ettiğiniz bilgiler TÜİK sorumluluğundadır. Bu nedenle ilgili kurumdan istenmesi gerekmektedir” yanıtını aldı.

İlgezdi, “TÜİK altı aydır görevini yapmadığı için biz bulaşıcı hastalıktan kaç kişinin öldüğü verisini Sağlık Bakanlığı’nın verisi ile karşılaştıramıyoruz” diye tepki gösterdi.