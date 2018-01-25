2020 Olimpiyatlarının yeni adayı espor nedir?

Son dönemin popüler oyunu espor herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da espor takımını kurdu. Peki espor nedir ve nasıl oynanır?

Espor online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanabilir. Diğer spor müsabakalarındaki gibi espor müsabakalarında da kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilir ve çeşitli yeteneklerinin konuşacağı, oyunu izlemesi ve yapması keyifli bir ortam oluşturulur. Diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir.

Espor nasıl ortaya çıktı?

Espor’un doğuşu aslında sandığınızdan çok daha eskilere dayanmaktadır. 70’li ve 80’li yıllarda atari salonlarının yaygınlaşmasıyla gençlerin birlikte oyun oynayıp rekabet ederek sosyalleşmesi esporun kökenini oluşturmaktadır. Kişisel bilgisayarların evlere kadar girmesi, internetin yaygınlaşması ve çeşitli rekabetçi oyunların ortaya çıkmasıyla günümüzde espor hızla gelişmekte ve yayılmaktadır.

Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok espor turnuvası düzenlenmektedir. Bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri profesyonel bir ortam sağlayarak elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Her geçen gün düzenlenen resmi ve özel turnuvaların sayısı ve bu turnuvalara gösterilen ilgi artmakta, buna bağlı olarak da esporcuların bunu profesyonel bir meslek olarak icra etmesinin önü açılmaktadır. Artık espor turnuvaları milyon dolarlara varan ödüllerle ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüzbinlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği büyük etkinlikler haline dönüşmüştür. esporun farklı alanlarında faaliyet gösteren ve çeşitli firmalarla sponsorların çatısı altında toplanan yüzlerce espor kulübü kurulmuş ve bu kulüpler tıpkı bir spor kulübü gibi düzenli antreman yapmakta, çeşitli lig ve turnuvalarda yarışmakta ve gerektiğinde transfer yaparak kadrolarını güçlendirmekteler. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde esporcular artık sporcu olarak sayılarak sporcu lisansı almaya başlamışlardır. Türkiye de 2014 yılı itibariyle lisans veren ülkeler arasına katılmıştır.

League of Legends

Riot Games tarafından DOTA’nın geliştiricilerinden Steve "Guinsoo" Feak’in öncülüğünde ortaya çıkan ve temel olarak DOTA’yı örnek alan bir oyundur. DOTA’dan farkı olarak oyunda "Kabiliyetler" ve "Rünler" sistemi vardır. DOTA’nın aksine LOL’de kullandığımız heroların yeteneklerine üzerimize aldığımız eşyaların katkıları eklenebiliyor. Uzun bir süredir oyunun Türkiye için ayrı bir sunucusu ve Türkiye şubesi bulunmaktadır. Ülkemizde Riot Games Türkiye tarafından gerek üniversiteler arası, gerekse Türkiye genelinde çeşitli resmi turnuvalar düzenlenmekte, bu etkinlikler ülkemizin en büyük espor etkinlikleri sayılmaktadır. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de takımları bulunmaktadır.

DOTA 2 nedir nasıl oynanır?

Defence of the Ancients(DOTA) bir strateji oyunu olan Warcraft III’e üretilmiş bir mod olarak ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda geliştiricilerinden Icefrog’un oyun firması Valve ile anlaşmasıyla birlikte DOTA 2 adında Warcraft III’den bağımsız, ayrı bir oyun olarak yayınlanmıştır.

Oyun beşer kişiden oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde gerçekleşir. Oyunun başlangıcında her oyuncu birer kahraman(hero) seçer. Sonra oyuncular bu kahramanlarıyla diğer kahramanlar ve otomatik olarak yaratılan bilgisayar kontrollü canavarlarla savaşır. Oyunda diğer kahramanları ve canavarları öldürerek para ve yetenek puanı kazanıp hem seviye atlayıp özelliklerinizi geliştirebilir hem de paranızı kullanarak kahramanınıza eşyalar alabilirsiniz. Oyunun esas amacı her takımın kendi köşesindeki ana binasını koruyup karşı takımın köşesindeki ana binayı yıkmaktır. Bunu ilk yapan takım kazanır. Ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından amatör / profesyonel turnuvalar düzenlenmektedir. (E-Bergi'den yararlanılmıştır)

StarCraft II nasıl oynanır?



Dünyaca ünlü olan ve birçok ülkeden oyuncusu bulunan keyifli bir oyundur. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan ve uzayda üç ırk arasında gerçekleşen savaşı konu almaktadır.



Terran, Protoss ve Zerg isimli üç ırkın bulunduğu uzayda, kıyasıya yaşanan savaşın hikâyesini sunan harika bir oyundur. StarCraft 2 nasıl oynanır konusunun detayına inmeden önce çevrimiçi oynanabildiğine değinmekte fayda vardır. Oyunda bir birimi yok edebilmek için muhakkak anti birime sahip olunması gerekmektedir. Başarıyı yakalayabilmek için ise, hızlı olmak şarttır. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan oyunda; askerler ve gemi ünitelerin üretildiği binalar oluşturuluyor. Ve daha sonra bu ünitelerle savunma ve saldırı gerçekleştiriliyor. Bunları yapabilmek için, kaynaklara ihtiyaç vardır ve bu kaynaklar da haritadan toplanmaktadır. Sahip olunan kaynaklar oyunun zorluk seviyesine göre sınırlandırılmaktadır. Oyun içinde ilerleyebildikçe, genel oynayış tarzı belirlenebilmekte ve seçimler yapılabilmektedir.

Arkadaş veya dünyanın öteki ucundaki oyuncularla da oynanabilmektedir fakat öncelikle, oyunun kendisinin bitmesi gerekmektedir. Tüm oyun severlerin severek oynadığı bir oyun olmakla birlikte, strateji alanında oldukça başarılıdır.

Olimpiyatlara girebilir

Barcelona'da yapılan League of Legegends All-Star maçını binlerce kişi salondan, milyonlarca kişi ise televizyon ve internetten takip etti.

Riot Games Türkiye Müdürü Hasan Çolakoğlu ve Riot Games Türkiye E-spor Direktörü Bora Koçyiğit'in Barcelona’da Hürriyet'e verdiği röportajda esporun bir fantazi olmadığını söyledi. Zira oluşan pazar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin bile dikkatini çekmiş durumda. Yani artık esporun olimpiyatlara alınıp alınmaması bile konuşuluyor. Düşünün, olimpiyatın temel sporlarından güreşin, reytingi düşük diye devre dışı kalması gündeme gelmişti.

Çolakoğlu, esporun federasyonlaşmasını da desteklediklerini ve bunun için çalışmalarda bulunduklarının da altını çiziyor.

All Star'ı Buz Takımı kazandı

Barcelona’daki LoL All Star maçını Buz Takımı kazandı. Bireysel performanstaysa Uzi ipi göğüsledi... Herkesin gözü aslında Faker’daydı. Çin’den gelen 1 milyon dolarlık transfer teklifini reddenen Güney Koreli, açıkçası kendisini fazla zorlamadı. İspanyol xPeke de evsahibi olmanın da avantajıyla salonda en çok ilgi gören isimdi. Koçyiğit, “Özellikle 15-16 yaşındaki çocuklar LoL oyuncularına büyük ilgi duyuyor. Bir futbol yıldızıyla bir LoL yıldızıyla karşılaşsalar imza için esporcuya giderler” dedi.

Futbol seyircisi gibi izliyorlar

Barcelona'daki turnuvaya giden Hürriyet gazetesi muhabiri Kenan Başaran'ın espor yorumu:

Organizasyon sırasında sık sık tribünlerdeki izleyicileri takip ettim. Tıpkı bir futbol maçındaki gibi oyuncuların olumlu olumsuz her hareketine büyük alkış ve tezahüratlarla tepki veriyorlar. Normalde bir maç en fazla 40 dakika sürüyor ama all-star organizasyonu içinde başka şovlar da olduğu için 3 saati aştı. Ancak izleyicilerin aynı konsantrasyonla izlemelerine şaşırmadım desem, yalan olur. Sunucuları ve canlı yorumlarıyla izleyenler için gerçek bir şov...

Sonuç itibarıyla kavramlarımız değişiyor. Zaman ve mekân algımız, yeni teknolojiler sayesinde dönüşüyor. Elimizdeki akıllı telefonlar, üçüncü gözümüz gibi. Yürürken bile elimizden düşmüyor. Yani hepimiz birer esporcu olmasak bile, artık birer e-insanız! Bu yeni insanın da yeni bir sporuyla karşı karşıyayız. Kabul etsek de etmesek de... Ben buna sanal değil, gerçek manada şahit oldum.

(Fanatik/Hürriyet)