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Spor

2020 olimpiyat oyunlarına 6 kent ev sahibi adayı PARİS (A.A)

02 Eylül 2011 16:20

-2020 olimpiyat oyunlarına 6 kent ev sahibi adayı PARİS (A.A) - 02.09.2011 - 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için resmi başvuru süresi dün gece yarısı sona erdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) açıklamasına göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 kent, adaylık mektubunu, başvuru süresi bitmeden IOC'ye ulaştırdı. Adaylar arasında İstanbul ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Katar'ın başkenti Doha, İspanya'nın başkenti Madrid, İtalya'nın başkenti Roma ve Japonya'nın başkenti Tokyo bulunuyor.  Bu kentlerden Tokyo ve Madrid, 2016 Olimpiyatları için de ev sahibi adayı olmuş, finalde Brezilya'nın Rio kentine kaybetmişlerdi. 2020 olimpiyat oyunlarının ev sahibi, Eylül 2013'te Buenos Aires'de belirlenecek.

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