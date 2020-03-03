2020 Olimpiyat Oyunları Koronavirüs nedeniyle ertelenebilir

Japonya’da Olimpiyat Oyunları’ndan Sorumlu Bakan Seiko Hashimoto, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgının devam etmesi durumunda, organizasyonu 2020 yılının son aylarına erteleyebileceklerini açıkladı.



Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve ABD’ye sıçrayan virüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nın yapılacağı Japonya'da ise şimdiye kadar 13 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Japonya’da vaka sayısının da artması bu yıl 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde 32.'si düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları’nı da tehdit ediyor. Japonya Olimpiyat Oyunları’ndan Sorumlu Bakan Seko Hashimoto, yazın yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın, yıl sonuna kadar ertelenebileceğini açıkladı.

Ekonomiyi de etkileyecek

Japonya parlamentosunda konuşan Hashimoto, olimpiyatların planlandığı gibi gerçekleştirilmesi için organizatörlerin ellerinden geleni yaptığını ancak virüs salgınının devam etmesi halinde böyle bir karar alabileceklerini dile getirdi.



Olimpiyatların ileri bir tarihe ertelemenin ülke ekonomisini etkileyeceği de belirtiliyor. Olimpiyatların Japonya’ya maliyeti 25 milyar dolar olurken, stat yapımı, mevcut statlarda yapılacak onarımlar, metro ve altyapı çalışmaları için harcanacak paranın ekonomiye olumsuz etki yapacağı ifade ediliyor.





