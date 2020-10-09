2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

T24 Dış Haberler

2020 Nobel Barış Ödülü, açlığa karşı verdiği mücadele ve çatışma bölgelerinde barış şartlarının sağlanması için çabaları sebebiyle Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verildi.

Dünya Gıda Programı sözcüsü, ödülü kazanmış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Dünyadaki her 9 insandan birinin aç olduğunu söyleyen Roma merkezli organizasyon, yılda 88 farklı ülkeden 97 milyon insana yardım ediyor.

Norveç Nobel Komitesi'nin Başkanı Berit Reiss-Andersen, "Uluslararası birlik ve işbirliğine hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç var" diye konuştu.

Nobel Barış Ödülü sahibine yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde para ödülü veriliyor.

İsmini dinamiti keşfeden iş insanı Alfred Nobel'den alan ödüller 1901'den bu yana bilim, edebiyat ve barış dallarında veriliyor.