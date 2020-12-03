"2020'nin ilk 10 ayında şehir hastanelerine ödenen ücret 8 milyar TL'yi buldu"

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın verilerine göre 2020 yılının ilk 10 ayında kamuoyunda 'yap-işlet-devret' olarak bilinen hastanelere toplam 7 milyar 988 milyon lira hizmet ve kira bedeli ödendiğini belirtti.

"Pandemi döneminde maddi olarak zor durumdaki yurttaştan, esnaftan esirgenen paranın, geçiş garantisi verilen köprüler, otoyollar, yolcu garantisi verilen havaalanları, hasta garantisi verilen şehir hastaneleri ile yandaş müteahhitlere aktarıldığını" belirten Bulut, "Buradaki amaç aslında ihtiyaçları karşılamak değil, müteahhitleri zengin etmek" dedi.

"Ülke geliştikçe, ihtiyaçlar arttıkça yol, hastane ve köprülere ihtiyacın açık olduğunu" söyleyen Bulut, ancak yapılan hastanelere bakıldığında eski hastaneler kapatılıp yenisi açıldığında, hastanelerde yatak sayısı artışının neredeyse aynı olduğunu ifade etti.

"Şehir hastanelerine karşı olmadıklarını, yap-işlet-devret modeliyle saray yandaşlarını zengin etme, peşkeş çekme operasyonuna karşı olduklarını" kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"10 ayda şehir hastanelerinde ödenen ücret 8 milyar TL'yi buldu. Bunun içerisinde kur farkı, daha sonraki dönemde artacak olan tutarlar hariç. 8 Milyar TL 2020'nin 10 ayında ödenen tutar. Bu rakamlara zaten hastane yaparsınız. Ama iktidarın derdi hastane yapmak, köprü yapmak, yol yapmak değil, müteahhitleri zengin etmek."