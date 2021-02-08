2020'nin ilk 10 ayında, faturasını ödeyemeyen 3 milyon kişinin elektrik ve doğalgaz aboneliği kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatılan abonelerin sayısını açıkladı.

Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre 2020’nin ilk 10 ayında 2 milyon 530 bin elektrik faturası, 579 bin 642 doğalgaz faturası ödenmediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandı.

Aynı dönemde 53 bin 840 elektrik abonesi ile 123 bin 657 doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı.

bianet'te yer alan habere göre; Bakan Dönmez, Gürer’in soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılı Ekim sonu itibariyle 3 milyon 586 bin 566 elektrik aboneliği, 2 milyon 779 bin 916 doğalgaz aboneliği başvurusu yapılmıştır.

Türkiye’de 2020 yılı,

Eylül sonu itibariyle üretilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.02’sinde,

Eylül sonu itibariyle üretilen 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarının yüzde 0.096’sında yasal takip işlemleri başlatılmıştır.

Türkiye’de 2020 yılı,

Eylül sonu itibariyle üretilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0,94’ünde,

Eylül sonu itibariyle üretilen 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarının yüzde 0,45’inde mevzuata bağlı kalınarak geçici olarak kesinti uygulanmış olup, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğalgaz arzı sağlanmıştır.

Önergeye konu su abonelerine ilişkin hususlar Bakanlığımız görev alanına girmemektedir.”

Gürer: Nerede sosyal devlet

Bakan Dönmez’in cevabı üzerine açıklamalarda bulunan Gürer, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanların evine ekmek bile götüremez bir duruma geldiği dönem yaşadığını söyleyerek “Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için kesinti uygulanması ve hatta haklarında yasal işlem başlatılması üzüntü vericidir. Sosyal devletçilik anlayışı gereği böyle durumlarda hayati öneme sahip elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamalı ve faturalarını ödeyemedi diye insanlar hakkında yasal takip başlatılmamalıdır” dedi.

Gürer ayrıca doğalgaz ve elektrik faturalarından en az bir yıl vergi, fon ve farklı kesintilerin alınmaması için kanun teklifi de verdiğini ve yurttaşların büyük ölçüde ödeme güçlüğü içinde olduklarını söyledi.