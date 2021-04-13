En iyi işyerleri listesine Koç Holding'den 20 şirket girdi

Dünyanın önde gelen insan kaynakları yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen "En iyi işyeri 2020" araştırmasında, "Türkiye'nin en iyi iş yeri" seçilen ve ödül alan 24 iş yerinden 20'sini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu.

Türkiye'nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan çalışmada, "Çalışan bağlılığı", "Çeviklik", "Bağlı kılan Liderlik" ve "Yetenek Odağı" olmak üzere dört kategori baz alınarak değerlendirme yapıldı. Araştırmaya 40 farklı sektörden 350 şirket arasından seçilen 200 şirket değerlendirildi. Ödül alan 24 şirketin 20'si Koç Topluluğu şirketleri oldu.

Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, alınan ödüllere ilişkin yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

'"Pandemiyle birlikte mevcut çalışma biçimlerinin ve kültürünün sorgulandığı, yeni çalışma modellerinin oluşturulduğu, sürekli değişimin esas olduğu ve çalışan deneyimi bakımından da zorlu bir senede 20 şirketimizin bu ödüle hak kazanmasını kıymetli buluyorum. Elbette çalışma arkadaşlarımızın bu süreçteki özverili çalışmalarının katkısı büyük oldu. Birlikte muazzam bir kenetlenme yaşadık ve değişimi kucaklayan bir kültüre sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk" ifadelerine yer verdi.

Ödüle layık görülen Koç Topluluk şirketleri ise şöyle:

Arçelik, Aygaz, Bilkom, Divan, Entek, Ford Otosan, Koç Sistem, Koçtaş, Opet, Otokar, RMK Marine, Setur, Setur Marinaları, THY Opet, Token Finansal Teknolojiler, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing, ve Zer ödüle.