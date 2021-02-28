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Ekonomi

2020 ekonomik büyüme oranı pazartesi belli oluyor; son çeyrekte yüzde 7'ye yakın büyüme bekleniyor

28 Şubat 2021 13:43

2020 ekonomik büyüme oranı TÜİK tarafından açıklanacak. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında ne kadar büyüdüğü pazartesi belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini pazartesi saat 10.00’da internet sitesinden duyuracak.

Son çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 7 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), dördüncü çeyrekte ekonominin yüzde 6.7 büyüdüğünü öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi, 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü. Dördüncü çeyrekte de yüksek oranlı büyüme yakalanması durumunda GSYH, pandemiye rağmen 2020’yi yüzde 2’nin üzerinde büyümüş olacak.

IMF Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 6 büyümesini öngörüyor.

TÜİKGSYHAçıklama2020
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