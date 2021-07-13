2020'deki depremin ardından boşaltılmıştı; İzmir Büyükşehir Belediye binasının akıbeti belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hasar gören ve boşaltılan Konak’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın yıkılacağını açıkladı.

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası hasar gördü. Hasarın ardından bina tamamen boşaltılırken, hasar tespit çalışmaları yapılmıştı. Dün, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısında da gündem binanın geleceğiydi. Toplantıda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi eski Öğretim Üyesi Barış Erkuş, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ufuk Yazgan ile beraber hazırladıkları raporun sunumunu yaparak binayı güçlendirmeye uygun bulmadıklarını ve binanın kazık sisteminde ciddi bir risk gözlemlediklerini açıklamıştı.

Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, binanın akıbetiyle ilgili bir basın mensubunun “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yıkılacak mı güçlendirme mi yapılacak?” sorusuna “Bina yıkılacak” cevabını verdi.