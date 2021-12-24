2020’de ortalama iş gücü maliyeti 5 bin 194 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "İş Gücü Maliyeti İstatistikleri"ni açıkladı.

İstihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla dört yılda bir üretilen İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre, geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 5 bin 194 lira oldu.

Finans ve sigorta faaliyetleri, 13 bin 587 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak belirlendi. Bu sektörü, 9 bin 732 lira ile bilgi ve iletişim, 8 bin 628 lira ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi.

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ise 2 bin 703 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü 3 bin 129 lirayla inşaat, 3 bin 751 lirayla diğer hizmet faaliyetleri sektörleri takip etti.

Brüt kazancın payı yüzde 86,9

Brüt kazancın iş gücü maliyeti içindeki payı yüzde 86,9 oldu. Brüt kazancı, yüzde 13 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken, diğer iş gücü maliyetlerinin payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan ödemeler, yüzde 80,6'lık oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşirken, düzensiz ödemeler kazançtan yüzde 9,1 pay aldı. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 0,5 iken, tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,5 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 88,6 ile zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

2004 yılından bu yana dört yıllık periyotlarla anket verilerine dayalı olarak üretilen istatistik, 2020 referans yılı ile ilk kez idari kayıt verileri kullanılarak üretildi.