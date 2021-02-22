2020'de ortalama brüt maaş yüzde 11.5 arttı; ücretler enflasyon karşısında eridi

Türkiye İstatistik Enstitüsü, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksinin, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttığını açıkladı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 18, inşaat sektöründe yüzde 18,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,3 artış gösterdi. Tüketici enflasyonu 2020 genelinde yüzde 14,60 olmuştu. Bu durum, maaşların enflasyon karşısında eridiğine, yani reel olarak eridiğine işaret ediyor.

Saatlik kazanç yüzde 12.4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi aynı dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeksin sanayi sektöründe yüzde 13,4, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13 arttığı görüldü.