2020'de her gün 5 lokanta kapandı!

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren yiyecek-içecek sektöründe pandeminin etkisi ortaya çıktı. 2020 yılında lokanta ve yemek hizmeti veren toplam bin 733 firma kapandı. Perakende gıda ticareti veren 2 bin 858 şirketin de kapısına kilit vuruldu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin şirket istatistiklerinden derlenen veriye göre 2020 yılında "lokantalar ve seyyar yemek hizmeti" alanında faaliyet gösteren bin 733 firmanın kapısına kilit vuruldu.

Bu kuruluşların bin 170’i şahıs, 495’i limited ve 68’i anonim şirketti. Verilere göre 2020 yılında günde 5 firma faaliyetini sonlandırdı.

"Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret" yapan 2 bin 858 şirket de 2020 yılında kapandı. Bu firmaların 2 bin 687’si şahıs, 171’i ise limited şirketti.