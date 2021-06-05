"2020'de çiftçilerimize ödenen 22 milyar lira desteklemenin 3 katı fazla bir para Rus, Kanada, Arjantin, Ukrayna, Brezilya çiftçisine ödenmiş"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, AKP'nin tarım politikasına yönelik eleştirilerde bulundu. Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Gaytancıoğlu, "2020'de çiftçilerimize ödenen 22 milyar TL desteklemenin tam 3 katı fazla bir para Rus, Kanada, Arjantin, Ukrayna, Brezilya çiftçisine ödenmiş. Yazık, çok yazık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 14 Mayıs 2020 tarihinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, son 18 yılda çiftçilere 310 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptıklarını, bu yıl da 22 milyar lira destek sağlayacakları vaadini hatırlatan Erkin, yazısında Pakdemirli'nin bu cümlelerine itiraz eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun görüşlerine yer verdi.

Gaytancıoğlu, “2020 yılı hasadında Türk çiftçisine ödenen fiyatlarla, ithalat yapılan ülkelerin çiftçilerine ödenen fiyatlar karşılaştırıldığında Türk çiftçisinin açıkça mağdur olduğu anlaşılmakta” dedi. Nasıl mı? Sözü Gaytancıoğlu'na bırakıyorum:

“En çok ithalatı yapılan 7 tarım ürünü dikkate alındığında… Buğday, mısır, ayçiçeği, kanola, pamuk, soya ve arpa… Bu 7 üründe bizim topraklarımızda rahatlıkla yetişiyor ama biz kendi çiftçimize ‘sen bunu yetiştir' diye destek vermiyoruz. Başka ülkelerin çiftçilerinden satın alıyoruz. Yani başka ülkelerin çiftçilerini destekliyoruz.”

"Tam 3 katı fazla"

Gaytancıoğlu örneklerle anlattı:

“Bu 7 ürüne 2020'de ödenen bedel tam 7 milyar 850 milyon dolar dolar. Yani Türk parasıyla 65 milyar 155 milyon TL. Yani 2020'de çiftçilerimize ödenen 22 milyar TL desteklemenin tam 3 katı fazla bir para Rus, Kanada, Arjantin, Ukrayna, Brezilya çiftçisine ödenmiş. Yazık, çok yazık. Biraz daha açayım: Türkiye her yıl yaklaşık 20 milyon ton buğday üretiyor. 2020 yılında 9.8 milyon ton ithalat yapıldı bunun karşılığında 2 milyar 365 milyon dolar Rus, Ukrayna, Kanada ve Meksika çiftçisine ödendi.”

"Hükümet, her ay enflasyon açıklanınca bir suçlu buluyor"

Gaytancıoğlu, gıda fiyatlarının artışına ilişkin olarak olarak da şu bilgileri aktardı:

“Hükümet, her ay enflasyon açıklanınca bir suçlu buluyor. Örneğin bazı aylar sarımsak suçlanıyor, ondan önceki ay yumurta suçlu, ondan önce ayçiçeği yağı, fasulye, öncesinde peynir, yani kısacası hep gıda ürünleri suçlu. Bir başka açıdan bakarsak bu ürünlerin tamamı tarımsal üretim sonucu elde edilen ürünlerin işlenmiş hali olan gıda ürünleri.”

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