2020’de 3 milyon 768 bin elektrik faturası ödenemedi, abonelerin elektriği kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 053 faturanın yüzde 1.04’ü ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

CHP’li Güzelmansur 2020 yılında, Türkiye’de borcunu ödemediği için elektriği kesilen abone sayısına, bunların abone gruplarına göre dağılımına, elektriği kesilen abonelerin toplam borcuna yönelik soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den cevap geldi. Bakan Dönmez “2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 053 faturanın yüzde 1.04’ü ödenmediği için abonelerin elektriğinin geçici olarak kesildiği” bilgisini verdi. Bu 2020 yılında 3 milyon 768 bin elektrik faturasının zamanında ödenemediği anlamına geliyor.

"Sanayici elektriğini ödeyemiyor"

Güzelmansur, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sayısının abone gruplarına göre dağılımına ilişkin sorusuna da fatura sayısı üzerinden yani kaçamak cevap verildiğini belirtti. Söz konusu cevap şu şekilde:

“Geçici elektrik kesintilerinin tüketici bazında dağılımı şöyledir; 2020 yılında mesken abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 0,9’u, sanayi abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 4.8’i, ticarethane abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 1,8’i, tarımsal sulama abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 2.4’ü’dür.”

Toplam elektrik borcunun ne kadar olduğu açıklanmadı!

CHP’li Güzelmansur’un elektriği kesilen abonelerin toplam borcuna yönelik sorusu ise cevapsız bırakıldı.

Pandeminin artırdığı işsizlik ve yoksulluğa rağmen vatandaşın 2021 yılına elektrik zammıyla girdiğini hatırlatan Güzelmansur, “Kaçamak cevaplardan, verilmeyen cevaplardan durumun iç açıcı olmadığı belli. Gıdaya erişmekte zorlanan dar gelirli, elektrik faturasını da diğer faturalarını da ödeyemiyor. CHP’li belediyelerin askıda fatura uygulaması olmasaydı çok daha can sıkıcı rakamlardan konuşuyor olurduk. Ekonomide koltuk değişimleriyle oyalanmayı bir kenara bırakıp, çok daha ciddi ve yapısal reformlara odaklanmak gerekir” dedi.