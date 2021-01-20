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Dünya

2020 Beazley Tasarım Ödülü, ABD-Meksika sınırına kurulan tahterevallilere verildi

20 Ocak 2021 10:22

T24 Dış Haberler

Londra Tasarım Müzesi, 2020 Beazley Tasarım Ödülü'nü ABD'nin güneyindeki Meksika sınırına koyulan pembe tahterevallilere verdi.

California Ünversitesi'nden Ronald Real ve San José Devlet Üniversitesi'nden Virginia San Fratello'un "Teeter-Totter Wall” isimli eseri için ABD ile Meksika'yı ayıran duvarın aralıklarına üç tahterevalli yerleştirilmişti. Tahterevallilerin bir ucu Meksika, bir ucu da ABD'deydi.

Tahterevalliler Temmuz 2019'da 20 dakika kullanılabilmişti. 

Londra Tasarım Müzesi'nin Direktörü Tim Marlow, "Teeter-Totter Wall insanları yeni yollarla bağlanabilmesini teşvik etti" dedi.

 

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