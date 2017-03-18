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BBC Türkçe

202 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

18 Mart 2017 02:35

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 202 hakim ve savcıyı daha meslekten ihraç etti.

Anadolu Ajansı, hakim ve savcıların "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında tutuklanan hakim ve savcıların verdiği ifadeler doğrultusunda" meslekten ihraç edildiğini duyurdu.

HSYK Genel Kurulu ile ilgili bilgi veren HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakim ve savcıların açığa alınmadan meslekten ihracına karar verdiklerini belirtti.

HSYK, son olarak 20 Şubat'ta 227 hakim ve cumhuriyet savcısının meslekten çıkarılmalarına karar vermişti.

AA'nın verdiği sayıya göre son ihraçlarla birlikte HSYK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı sayısı 4 bin 88'i buldu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Adalet Bakanlığı, emniyet, ordu ve diğer devlet kurumlarında 110 binden fazla kişi görevden alındı.

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