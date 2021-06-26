202 firmanın 55.6 milyar liralık kredisi yapılandırıldı

Bankalar Ekim 2019-Mayıs 2021 arasında 202 firmanın 55 milyar 630 milyon liralık kredi borcunu yeniden yapılandırdı.

Dünya’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinden aktardığına göre söz konusu tutarın en büyük kısmını 10 milyar 729 milyon lirası imalat sanayi sektöründeki firmalar oluşturdu.

İnşaat sektöründe 10 milyar 308 milyon liralık, turizmde 10 milyar 672 milyon liralık borç yapılandırıldı.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlanan firmalardan 45’i imalat sanayi, 27’si inşaat, 22’si turizm sektöründe faaliyet gösterirken, 74’ü İstanbul’da bulunuyor.