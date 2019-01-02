2019'un ilk işlem gününde dolar ne kadar?

Son dönemde global bazda ABD kaynaklı haberlerle yön bulan piyasada yurt içinde yerel seçim öncesi büyüme ve işsizlik başta olmak üzere makro dengeler, bölgede ise Suriye'ye yönelik gelişmeler izlenirken, dolar/TL 2019 yılının ilk işlem gününde 5.30 civarında başladı.

2018 yılına 3.78 civarında başlayan ardından Ağustos ayında 7.24 seviyesini test eden dolar/TL yüksek oynaklık içeren bir yılı geride bıraktı.

Dolar/TL 5.3096/5.3071'den, Euro/TL 6.0654/6.0612'den işlem görüyor.

Bu hafta piyasada yurt içinde Aralık ayı enflasyonu, yurtdışında ise ABD’de ISM imalat endeksi, Cuma günü euro bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam verileri izlenecek.

Reuters’ın anketine göre otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Aralık’ta da yüzde 0.23 düşüşle 20.52’ye gerilemesi bekleniyor.