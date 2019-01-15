2019'UN İLK CİNAYETİ 2 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLMÜŞ

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  Haber: Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA) Yılbaşı gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S

15 Ocak 2019 12:58


 
Haber: Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)
Yılbaşı gecesi Zeytinburnu\'nda Afgan uyruklu Şuayb S.\'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı. 
Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi\'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki S.H.\'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü dökümü:
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(Polis Kamerası)
-Şüphelinin emniyetten çıkışı 
-Genel ve detaylar  


 

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