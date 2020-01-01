"2019 yılında yasama faaliyetleri yarı yarıya azaldı"

Buna göre yeni sistemle birlikte yasamanın kuvvetleneceği ve TBMM’nin daha güçlü olacağı söylemine karşın yasama faaliyetlerinde yarı yarıya bir azalma yaşandı. 2019’da kabul edilen 28 yasanın 7’sini uluslararası anlaşmalar oluştururken, 3’ünü ise 2020 bütçesi, 2018 kesin hesap yasası ve veto edilen düzenleme olmak üzere Cumhurbaşkanlığından gelen yasalar oluşturdu. Geri kalan 18 yasa ise AKP milletvekillerinin tekliflerinden oluştu. Başka bir deyişle doğrudan vekiller tarafından verilen yasa tekliflerinin yasalaşma oranı yüzde 1.8’e kadar geriledi.
Denetim faaliyetleri geriledi
Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre yasama faaliyetinde yaşanan gerilemenin yanı sıra TBMM’nin denetim faaliyetleri de yeni sistemle birlikte azaldı. Buna göre, 2019 yılı içerisinde milletvekilleri tarafından verilen bin 492 araştırma önergesinden 18’i birleştirilerek yalnızca 4 araştırma komisyonu kurulmasıyla sonuçlandı. Başka bir deyişle 2019 yılında araştırma önergelerinin yüzde 1.2’si dikkate alındı. 2017 yılında ise milletvekilleri tarafından verilen 846 araştırma önergesinden 22’si işleme alınarak 4 komisyon kurulmuştu. Bu da parlamenter sistemin işlediği 2017 yılında araştırma önergelerinin yüzde 2.6’sının dikkate alındığını gösterdi.