2019 yılında kaç gün tatil yapılacağı belli oldu

Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendiren 2019 yılının resmi tatil takvimi belli oldu. Buna göre 2019’da tatil yapılacak gün sayısı 121.

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Yeni yıl tatili

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatili

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

Ramazan Bayramı tatili

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 Temmuz demokrasi ve Milli Birlik Günü tatili

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

Yıllık izin

2019’de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019’da tatil yapılacak gün sayısı 121.