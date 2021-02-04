2019 yılında AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlim Yayma ve Eğitim Vakfı için okul yaptırmış

Sayıştay’ın Samsun Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı 2019 yılı raporunda, dönemin Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye meclis üyelerinin İlim Yayma ve Eğitim Vakfı için okul yaptırarak kamuyu 3 milyon 563 bin lira zarara uğrattıkları tespitine yer verildi.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, vakıfların belediyeye başvurusu üzerine hazırlanan teklif Büyükşehir Meclisi’nde 12 Ekim 2017 tarihinde oyçokluğu ile kabul edildi. Bunun üzerine belediye iki kez ihaleye çıktı. 25 Şubat 2019’daki ikinci ihaleyi, bir inşaat firması 9 milyon 950 bin lira bedelle kazandı.

Büyükşehir tarafından ihaleyi kazanan firmaya toplamda 3 milyon 563 bin 251 TL hakediş ödemesi yapıldı.

Sayıştay, “Belediyelerin her türlü dernek vakıf ve bunun gibi herhangi bir kuruma okul binası yapması veya yaptırması mümkün değildir” diyerek meclis üyeleri ve başkandan savunma istedi.