2019'da verilen yapı ruhsatı, daire sayısı ve yüzölçümü açısından 15 yılın en düşüğü oldu

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı açısından yüzde 48,3, yüzölçümü açısından yüzde 52,4, değeri açısından yüzde 43,8, daire sayısı olarak da yüzde 53,9 azaldı.

2017'de 1 milyon 400 bin daire ve 300 milyon metrekareye yaklaşan yüzölçümü ile rekor kıran yapı ruhsatları, iki yıl üst üste yaşadığı keskin düşüşün ardından 2004 seviyesinin de gerisinde kaldı.

2019'da 306 bin daire için 70 milyon metrekarelik yapı ruhsatı verildi.

2017'de ruhsat verilen yapıların toplam değer 312 milyon TL olarak hesaplanırken bu miktar geçen yıl 114 milyona düştü.