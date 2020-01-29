2019'da ABD, Afganistan'a bomba yağdırdı

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ABD, Pentagon'un 2006'da verileri kayıt altına almasında bu yana Afganistan'a en çok bombayı 2019 yılında attı.

Yılın çoğunluğunda müzakere masasında istediğini elde etmek için Taliban'a baskı kurmaya çalışan ABD, 2019 yılında Afganistan'a 7 bin 423 bomba veya başka mühimmat attı. Bu sayı, 2015 yılının verilerini neredeyse 8 katına çıkardı.

The Guardian'ın haberine göre hava saldırılarının sıklaşması ABD güçlerine bağlı sivil ölümlerini de arttırdı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2019'un ilk üç çeyreğinde ABD saldırıları sonucu 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.