2019’da 486 orman işçisi yaşamını yitirdi

Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, sendika olarak yaptıkları araştırmanın bilgilerini paylaşarak “Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki ormanlarımızda 2019’da 3 bin 400 iş kazası meydana geldi. Kazalar sonucu, 486 emekçi hayatını kaybetti. 2 bin 300 kişi kişi uzuv kaybına uğradı.” dedi.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, 3 bin 100’ünün sosyal güvenceden yoksun olduğu ve kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Durmuş, sendikanın, bu olumsuz durumu Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali’ne (BWI) rapor ettiklerini belirtti.

Durmuş açıklamasında şunları kaydetti:

“Orman, orman köyü kooperatiflerinin elinden alınarak, ‘yandaş tüccara’ verildi, rantsal fayda öne çıkarıldı. Ormanla ‘hısım’ olan orman köylüsü ‘hasım’ konumuna getirildi. Başta orman yangınlarıyla mücadelede yerinde ve zamanında müdahale etmenin eksikliğiyle, orman yangınlarının sonucunda büyük alanların yanmasına sebep olurken, kurumun personel politikalarındaki yandaşlık anlayışı yangınları sevk idarede ciddi zafiyetlere düşürdü. Orman işçiliğinin çoğunlukla kayıt dışı işçilerle yapılıyor olması beraberinde iş kazalarının en üst seviyeye yükselmesine sebep oldu. Sayın Bakan Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada ‘orman yangınlarıyla mücadelede hiç kayıp verilmediği hatta, Yunanistan’dan örnekler verilerek Avrupa’nın en iyisi olduğu’ söylemi gerçek değildir. İki hafta önce, yangına giderken arazözün devrilmesi sonucu, hayatını kaybeden iki orman emekçisi insandan sayılmıyor mu? Sayın Bakan bu verileri ya bilmiyor ya da örtbas etmek istiyor.”