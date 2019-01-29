2019 Asya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni yarı final maçında 4-0 mağlup eden Katar, finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde Muhammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Katar, Boualem Khoukhi'nin 22. dakikada ve Almoez Ali'nin 37. dakikalarda attığı gollerde soyunca odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine gol şansı vermeyen Katar, Hasan El Heydus'un 80. dakikadaki golüyle rahatladı. Hamid Ismail'in 90+3. dakikada attığı gol, maçın sonucunu belirledi: 4-0.

Bu sonucun ardından Katar, 2019 Asya Kupası finalinde dün oynanan bir diğer yarı final karşılaşmasında İran'ı mağlup eden Japonya'nın rakibi oldu.

Katar, tarihinde ilk defa bu kupada finale çıkarken, Japonya 1 Şubat Cuma günü oynanacak karşılaşmada 5. şampiyonluğunu kovalayacak.