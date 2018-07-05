2018'in ilk altı ayında yaşanan iş cinayetlerinde en az 907 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'nin (İSİG) raporuna göre ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

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149 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan(çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ölenlerin 9’u kadın işçi, 140’ı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti.

6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Gürcü, 1’i Özbek ve 1’i Azeri.

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında gerçekleşti.

En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay kalp krizi/beyin kanaması ile şiddet nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor.

Haziran’da Türkiye’nin 50 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiği tespit edildi. En çok iş cinayeti İstanbul, Adıyaman, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşandı.

Ölenlerin 2’si (yüzde 1,34) sendikalı işçi, 147 işçi ise (yüzde 98,66) sendikasız.