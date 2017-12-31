T24 LogoT24 Logo
Gündem

2018'e saatler kala Uludağ'da teleferik izdihamı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ'da ziyaretçiler yeni yıla saatler kala oteller bölgesinde yer alan teleferiklere binmek isteyince yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

31 Aralık 2017 22:39

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ULUDAĞ\'da ziyaretçiler yeni yıla saatler kala oteller bölgesinde yer alan teleferiklere binmek isteyince yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı, yüzlerce metre kuyruk oluştu.
2018 yılına Bursa\'nın Uludağ bölgesinde girmek isteyen ziyaretçiler, 2\'nci Oteller bölgesinde yer alan Kurbağakaya Teleferik İstasyonu\'na akın ettil. İstasyonun dışına kadar kuyruk oluşurken, ziyaretçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmalar, görevliler ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Bir kişi, 1.5 saattir teleferik kuyruğunda beklediği belirterek, tepki gösterince güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Kendilerine sıra gelen vatandaşlar ise teleferik deneyimi yaşadı. Teleferik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren başlarken, akşam saatlerinde de devam etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHAULUDAĞBursa UludağOtellerKurbağakaya TeleferikBazıKendilerineTeleferikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24