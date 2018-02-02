2018'de zamlandı; kıdem ve ihbar tazminatınız ne kadar?

Sigortalı (SSK’lı) çalışanların güvencesi niteliğinde olan kıdem tazminatı, 2018 yılında 5.69 oranında arttı. Kıdem tazminatı almak için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Memur maaşlarına 1 Ocak itibariyle gelen zamla birlikte kıdem tazminatı da aynı oranda artış gösterdi; 270 lira artarak 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı.

Posta'da yer alan ahbere göre 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5 bin 2 lira olacak. Artış tutarı küçük gibi görünse de yıllarca aynı işyerinde çalışanlar için büyük bir avantaj ortaya çıkıyor. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var.

Kimler alabilir?

Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. 8 Eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdem alır. Bunun için SGK’dan ‘Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. Kıdemde zamanaşımı 10 yıl.

1.5 maaş alacağınız var

Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Bunun da süreleri var. Çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasındaysa 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta önce haber vermek zorunda.

10 gün çalışan bile...

Buna ihbar süresi deniyor. Haber vermeden işten atan tazminat öder. Ödemeler de işçinin çalıştığı yıla göre 8 hafta yani 1.5 aylık maaşa kadar çıkabiliyor. 10 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. İşçi de çıkmadan önce işverene önceden haber vermek zorunda. Haber vermeden ayrılan, işverene tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İhbarda tavan yok

İhbar tazminatının hesabında da brüt ücret dikkate alınır. Yani kıdemde olduğu gibi tavan sınırı yok. İşçi maaşları 1 Ocak’ta arttığı için bu artış kıdem tazminatında olduğu gibi ihbar tazminatını da arttırmış oldu.