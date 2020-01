"2018'de sarı-lacivert devrim kapımızı çalıyor"

Hürriyet Gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Fatih Terim-Arda Turan gerginliğinden Terim'i sorumlu tutarken, 'medya baronlarının' yabancı teknik direktörleri Türkiye'de futbola sokmadığını savundu.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, spor yazarları Uğur Meleke, Uğur Vardan ve Mehmet Demirkol, futbol gündemine dair 13 soruya yanıt verdi.

4 yazarın ortak görüşü, Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç oldu.

İşte 4 yazara yöneltilen 13 soru ve yazarların yanıtları...



Sorular

1- Milli Takım çalkantılı bir dönem yaşıyor. Terim-Arda krizİ nasıl sonuçlanır?

2 - Milli Takım ve G.Saray’ın en büyük çözümü Terim oldu. Terim, bizim büyük çaresizliğimiz mi?

3- Terim’in yerine Güneş’in Milli Takım’a geçip final yaşatması mıBeşiktaş ile Avrupa’da finali mi?

4- Aziz Yıldırım başarısız mı, bırakmalı mı? F.Bahçe,Yıldırım’ın yerini doldurabilir mi?

5- Orhan Atik’in lisansı olsaydı Riekerink, altyapının başında olacaktı. tercih doğru muydu?

6- Galatasaray başkanı Dursun Özbek’in bir karizma sorunu var mı?

7- Beşiktaş her cephede iyi gidiyor. Futbolumuzda siyah beyaz bir devrim mi yaşanıyor?

8- Beşiktaş'ta Aboubakar golleri atmaya başladı. Gomez ve Sosa’nın yeri doldu mu?

9- Siyah beyazlaılar Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkabilir mi? Kaç puan lazım?

10- Hoffenheim’ın Nagelsmann’ı gibi 29 yaşında bir hoca bizde olur mu?

11- Ferguson’un, Sam Allardyce ile birlikte maç izlemesi Sir’lüğüne yakıştı mı?

12- Fenerbahçe’nin, Konya galibiyeti yeniden zirve hesabıyaptırır mı?

13- Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklaması için ne diyorsunuz?

Mehmet Arslan: Keşke Şenol Güneş ve Fatih Terim Milli Takım'da birlikte olsa

1- KRiZiN KAZANANI YOK

Bu kriz aslında sonuçlandı. Ve ne yazık ki bu krizin kazananı olmadı. Terim bundan böyle Arda’yı çağırsa da problem, çağırmasa da problem. Maalesef küçücük bir kıvılcımı el birliğiyle büyüttük. Bu kriz artık çözülemez bir noktadır. İçten içe yanmaya devam edecektir.

2- BiZDE KiMSE ELEŞTiRiLEMEZ



Elbette değil. Ama futbolun pek çok aktörü dünyanın son insanıymış ve sanki dünyanın en büyük sorununa çare buluyormuş gibi toplumdan karşılık bulmayı ve topluma bu karşılığı göstermeyi çok seviyor. Böyle bir durumda da başkan eleştirilemez, teknik adam erişilemez, futbolcu dokunulamaz noktaya çıkarılıyor. Ve bunların tümü bizim en büyük mecburiyetimiz olarak gözüküyor ama aslında en büyük yanılgımız.

3- KEŞKE iKiSi BiRDEN OLSA



Terim bıraksa en büyük adaylardan biri Şenol Güneş olur. Soru net ama böyle bir tercih yapılamaz. Keşke ikisi birden olsa. Ama milli takım teknik direktörlüğünün yeniden yorumlanmaya ve görev tanımının değiştirilmesine ihtiyaç var. Yılda 5-6 maçta ne milli takım heyecanı yaşatılabilir, ne de bir teknik adam kendini geliştirebilir.

4- Fenerbahçe sempatiklikten sürekli kavga eden kuruma evrildi



Aziz Yıldırım’ın başarı kriteri nereden baktığınıza bağlı. Eğer tesisleşme gibi çok büyük hamlelerden söz ediyorsak çok başarılı. Ama Fenerbahçe’yi daha geniş kitlelere yayma, Fenerbahçe’yi ülkenin en sevilen kurumu haline getirme gibi kriterleri devreye koyarsanız ne yazık ki burada başarısız. Sempatiklikten, sürekli tartışan ve kavga eden bir kuruma evrildi F.Bahçe. Aziz Yıldırım’ın yeri doldurabilir mi bakın Ali Koç şimdiden aday bile oldu.

5-Sezon sonu Şenol Bey denme ihtimali daha yüksek



Yanılmıyorsam Churchill’in sözüydü; “Zafer kazanan her zaman haklıdır”. İki kupa kazandı. Bu sezon tek yenilgiyle zirvenin adaylarından. Eğer yine kazanacaksa kupaları yönetimin tercihi sorgulanabilir Riekerink için? Sezon sonuna gelirsek ben finalde Şenol Bey denme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.

6- Dursun Özbek'in karizması yok



Eğer görme yetinizi kaybetmişseniz Allah size müthiş bir duyma yeteneği bahşeder. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, Dursun Özbek’in anladığımız manada bir karizması yok. Ama o bu eksiğini engin hoşgörüsü ve mütevazılığı ile başka bir avantaja dönüştürüyor.

7- Yönetim sahanın önünde



Sözünü ettiğiniz Şenol Güneş ve öğrencilerinin hayata geçirdikleriyse buna bir devrim demek mümkün değil. Ama Fikret Orman ile transferlerinden söz ediyorsanız, Finansal Fair Play’den en güzel dersi alan ve bu noktada transfer becerisi sergileyen Beşiktaş’tan söz etmek mümkün. Unutmayın ki düşünsel ve felsefi altyapısı olmayan bir devrimden söz edilemez.

8- Sosa ve Gomez'in yeri dolmuştur



Herakleitos’un sözüdür; “Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız”. Ben Gomez olayını da buna benzetiyorum. Ve tıpkı Mevlana’nın söylediği “Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım”. Sosa’nın yeri de Gomez’in yeri de Beşiktaş için dolmuştur.

9- Gruptan çıkma ihtimali yüzde 70



Bunu bilebilseydim Şampiyonlar Ligi’ni oynatmazdım. Çıkma ihtimallerinin yüzde 60-70’lerde olduğunu görüyorum.

10- Türkiye için hayal



Biraz ağır olacak ama Türkiye’de futbol, başkan egemen bir anlayışa sahip. Çünkü kulüplerin kazançları Türkiye’de başkanların iktidarını simgeliyor. İktidarını ikinci plana atacak bir başkan şu anda görünmüyor. Dolayısıyla 29 yaş Nagelsmann olayı bizim için küçük bir hayal.

11- Ne düşündü acaba?



Doğrusu, ne düşündüğünü bende merak ediyorum. Bu bir destek miydi yoksa zorunluluk muydu bilmiyorum. Ama eğer destek ise Sir’ün unvanını ben geri aldım.

12- Fenerbahçe yarışın her daim içinde



Tabii ki yaptırır. Ben Fenerbahçe’nin zirve yarışından koptuğunu ya da kopacağını hiç düşünmedim. Bir dezavantajı var ama yarışın her daim içinde.

13- 2018'de sarı lacivert devrim kapımızı çalıyor



2020 oyunları için, Buenos Aires’e gittiğimizde, Ali Koç’un nasıl tutkulu bir insan olduğunu bizzat gördüm. Birincisi böylesine donanımlı, değerli ve vizyoner birinin aslında sporda F.Bahçe dahil hiçbir kulübün ve hiçbirimizin çaresiz olmadığının en büyük göstergesi. İkincisi F.Bahçe gibi bir camianın nasıl bir zenginliğe sahip olduğunun da en güzel göstergesi. Aziz Yıldırım’ın aday olacaklar buyursun açıklasınlar restini hem de Aziz Bey’i kırmadan gören ilk isim oldu. 2018’de sarı lacivert devrim kapımızı çalıyor.

Mehmet Demirkol: Ali Koç seçimi farklı kazanır

1- Yararsız bir kavga

Yenileceksen en iyi takımınla yenil. Kendi icadın bir takımla çıkıyorsan kazanmak zorundasın. Temel kural bu. Aslında sorun milli takımın kaybetmesinden çok Arda’nın performansı oldu. Terim’in, Arda’nın böyle bir sezon başlangıcı yapacağını tahmin etmediği açık. Buradan dönüş var olur mu? Olabilir ama herkesi yaralar. Terim istifa etse sorumlu Arda olacak. Kalsa eleştiri büyüyecek. Kazananı olmayan bir kavga bu. Yararsız.

2 - Tartışmasız en başarılı hocamız Terim



Biz çoğu zaman Terim’i taze bir başlangıçla getirmek için görevine son veriyoruz. Tartışmasız en başarılı hocamız o.

3- Terim ya da Güneş iki işi aynı anda yapabilir



İikisi birden. Milli Takım teknik direktörlüğü insanı formdan düşüren bir iş. Nasıl oyuncular milli takıma, Advocaat da dişçisine gidiyor. Terim ya da Güneş de iki işi aynı anda yapabilir.

4- Aziz Yıldırım hikayesinin sonuna geldik

Yıldırım başarısız değil. Belki de en başarılılardan biri. Ancak hikayenin sonuna geldik gibi duruyor. Her şeyin bir sonu var. Aziz Başkan 18 yılda 17. teknik direktörüyle çalışıyor. “Takımı zaten Denizli şampiyon yapmadı, Aykut ben burada olduğum sürece gelemez, Ersun benden sonra da gelemez. Pereira takımı çalıştırmıyordu, Zico Avrupa Şampiyonası’na torununu görmek için gitmedi.” vs vs. Seçtiği hocalar arasında beğendiği tek bir isim yok Yıldırım’ın. İyi de bunları seçen ben değildim ki. Bu bir başarısızlık itirafı değil mi?

Zico’nun Avrupa Şampiyonası’na değil evine gittiği için yollandığını bizzat kendisi söylüyor. Advocaat her ay bir hafta evine gidiyor. Buna ne yapacağız. Duygusal açıdan taraftarla Başkan arasında bir kopma var. Bu açık. Ayılıp ayrılmama kararı kendisinin ve kongrenindir. Demokratik süreçlere saygı göstermek lazım. Ancak duygusal kopuş elle tutulur seviyede.

5- Riekerink için bile şaşırtıcı bir durum

Herkesin teknik direktörlüğe başlama öyküsü farklı. Riekerink Bey’inki de böyle oldu. Futbol böyle bir oyundur. Kendisi için dahi şaşırtıcı bir durum. 10 bin Euro’ya bir iş buluyorsun 2 ay sonra terfi edip 75 bin Euro oluyor maaşın. Masal gibi.

6- Karizma Riva'dır



Bir doğal karizma olgusu var. Bir de kazanılmış karizma. Dursun Bey babacan ve anlayışlı bir insan. Ben karizması olmadığını düşünmüyorum. Ama Kurtlar Vadisi Cumhuriyeti’nde böyle analiz edilebilir. Dursun Özbek takım başarılarıyla karizma kazanabilir. Şenol Güneş örneğinde olduğu gibi. Kimse artık Şenol Güneş’in vizyonsuz, misyonsuz ve karizmasız olduğunu düşünmüyor. Ünal Aysal karizmalıydı, Riva yetkisini alamadı. Ama Özbek aldı. Kazanılmış karizma bu işte.

7- Kavgaların arasından Beşiktaş sıyrılır

Galatasaray ve F.Bahçe’nin saçma tartışma ve kavgalarının arasından Beşiktaş’ın sıyrılmasını bekliyordum. Her anlamda avantajlılar. Bu bir devrime dönüşür mü? Bunu 5 yıl içinde anlarız.



8- Şenol Güneş'in dünyada az örneği var

Gomez ve Aboubakar her anlamda farklı oyuncular. Şenol Hoca bunun farkında. Bu yüzden sadece bir oyuncu değişikliği olarak bakmıyor, oyunun genelini yeniden kurguluyor.



Sosa-Talisca konusunda da durum böyle. Aboubakar daha genç bir oyuncu belki 3 yıl içinde santrfor olarak zirveyi bulabilir. Gomez ise hala striker-golcü. Başka başka oyuncular. İkisinin de şansı ‘tazeleyici’ Güneş. Hocanın dünyada az örneği var.

9- Benfica galibiyeti yeter



Çıkabileceğini düşünüyorum. Bu Benfica’yı yendiği anda sorun kalmayacağı anlamına geliyor. 9-10 puanla üst turu görürler.

10- Türkiye'de ambulansı yol vermeyi öğrenecek miyiz?



Gereksiz romantizme kapılmamak lazım. Türkiye’de ambulansa yol vermeyi öğrenecek miyiz? Ya da galibiyete sevinirken kızımızı vurmadığımız bir yıl olacak mı? Bunlara evetse, ona da evet

11- Yargılamak istemiyorum



Sir Alex hiçbir şeyi planlamadan ve düşünmeden yapmaz. Big Sam’in haksız bir lince uğradığını düşünüyor olmalı. Yakıştı mı? Kendisi bilir. O artık aktif değil ve ben de onu ‘hall of fame’in en parlak köşesinde görüyorum. Onu yargılamak içimden gelmiyor.

12- Tarihin en büyük sürprizi



Bu galibiyet zirve hesabından ziyade kulüp siyaseti açısından önemli. Ali Koç’un başkanlık adaylığını açıkladığı akşam gelecek bir yenilgi iklimi iyice sertleştirirdi. Peki, takım yarışta var mı? Lens dışında bir hücum planı yok takımın. Eğer şampiyon olurlarsa tarihin en büyük sürprizlerinden biri olur.

13- Ali Koç farklı kazanır



Yıldırım kendisinden sonraki başkan adayı olarak takdim etmişti Ali Koç’u. Belki Ali Koç tek aday çıkacak ya da Koç ile Yıldırım başkanlık yarışına girecek. Ali Koç yarın da seçim olsa, 2018’de normal seçim de yapılsa “Adayım” dedi. Koç’un seçim için çalıştığı konuşuluyordu. Güzel oldu bence.

Uğur Meleke: Baronlar yabancı teknik direktör istemiyor

1- Meseleyi büyüten Terim



63 yaşında bir teknik adamın, 29 yaşında bir gençle bu kadar uzun vadeye yayılan bir sorunu olmamalı. Meseleyi büyüten de, galiba büyümesinden ve konuşulmasından hoşlanan da bizzat Terim’dir artık bana göre.

2-Baronlar istemiyor



Antrenör yetiştiremiyoruz, çünkü medyanın baronları söz birliği etmişler, sisteme yabancı antrenör sokmuyorlar. Gireni de el birliğiyle doğruyorlar. Terim de tek kalıyor haliyle.

3- Aday çok



Güneş uzun vadeli bir Beşiktaş projesi. Ulusal takım için Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam, Igor Tudor var. Milli takımın Güneş-Denizli-Terim kısır döngüsünden çıkması gerek artık.

4- Yıldırım'ın golü yok



Son 28 ayda 4 teknik adam değiştiren, 25 futbolcu gönderip-25 futbolcu alan, Alex, Gökhan, Caner gibi oyuncularla meselelerini kişiselleştiren bir başkanın futbol takımına faydalı olduğunu düşünmüyorum artık ben. Alex 200 gol 200 asist yaptı, onun yerinin dolması kolay değil tabii. Bildiğim kadarıyla Aziz Yıldırım’ın henüz golü yok.

5- Riekerink uzun süreli şansı hak ediyor



Yetenek iki türlü. Doğal yetenek ve geliştirilmiş yetenek. Riekerink’in doğal antrenörlük yeteneği kısıtlı ama kendini geliştirmeye çok açık. Daha uzun süreli şansları kesinlikle hak ediyor.

6- Özbek gayet başarılı gidiyor



Tarkan ya da Kıvanç Tatlıtuğ’u sırf karizmatikler diye yönetici yapmadığımıza göre, Özbek’i de karizmatik değil diye alaşağı etmek adaletsizce. Bence gayet başarılı gidiyor Özbek.

7- Beşiktaş, Porto modeli oturttu



Beşiktaş bir Porto, bir Lyon modeli oturttu. Geliştirici bir model bu. 1-2’ye aldığı oyuncuları geliştirip, rehabilite edip 10-15’lik futbolculara dönüştürüyor. Bunun adına devrim denebilir rahatlıkla.

8-Gomez özeldi



Gomez özel bir santrafor. Beşiktaş skoru paylaştırarak doldurabilir onun yerini. Aboubakar da paylaşıcılardan biri. Talisca, Sosa’nın muadili değil.

9- Beşiktaş içeride yenilmemeli



Grup üçlüye döndü, Dinamo Kiev iddiasızlaştı. Beşiktaş’a Napoli ve Benfica’ya yenilmeden 5-6 puan daha lazım.

10- Antrenör, oyuncudan büyük olmalı



Nagelsmann çok ekstrem bir örnek. Antrenörlerin futbolcuların genelinden birkaç yaş da olsa büyük olması gerekir bence.

11- Mutlu olmadım



İkiliyi bir arada görünce şaşırdım doğrusu. Ferguson’u yargılayamam ama o kareyi görmekten de çok mutlu olduğumu söyleyemem.

12- Fenerbahçe için yitirilmiş bir şey yok



Ortalama şampiyonluk puanının 75 olduğu düşünülürse bir takımın 25-27 kayıp kredisi var. Fenerbahçe’nin kaybı henüz 12. Ortada yitirilmiş bir şey yok bence.

13- Ali Koç büyük şans



Ali Koç’un adaylığını açıklaması sadece Fenerbahçe için değil Türk sporu için de büyük bir şans.