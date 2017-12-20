2018'de memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Yeni yıl için emekli ve memurlara yapılacak olan zammın en az yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Memur ve emekliler 2017 yılı temmuz ayında yapılan toplu sözleşmeye göre, yeni yılda yüzde 4 zam ve 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark alacak. Temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyonun yüzde 4.94 olması sebebiyle, memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 0.94’luk enflasyon zammı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece en düşük memur maaşı 2 bin 857 liraya, en düşük emekli aylığı da 1.964 liraya yükselecek. Yeni yılda en düşük işçi emekli aylığı da 1.472 liraya çıkacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın "Yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da olacak" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2017) yazısı şöyle:

2018 Ocak ayında, memur ve emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın dışında en az yüzde 1 de enflasyon farkı alırlar. Böylece en düşük memur maaşı 2 bin 857 liraya, en düşük emekli aylığı da 1.964 liraya yükselecek. Yeni yılda en düşük işçi emekli aylığı da 1.472 liraya çıkacak.

2018 Ocak ayında memur ve emeklileri, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın dışında en az yüzde 1 de enflasyon farkı alırlar. Böylece en düşük memur maaşı 2 bin 857 liraya, en düşük emekli aylığı da 1.964 liraya yükselecek. Yeni yılda en düşük işçi emekli aylığı da 1.472 liraya çıkacak.

Yeni yıla sayılı günler kala 13 milyon emekli ile 3 milyondan fazla memur, 2018’in başında alacağı zammı merak ediyor. Memur ve emeklileri ocak-temmuz olmak üzere senede iki kere zam alıyor.



Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.



İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.



Önce, memur emeklileri ile görevdeki memurların yeni yılda alacakları zam ile başlayalım. Kısa bir bilgi vereyim. Memur ve emeklileri; geçmiş yıllarda yapılan toplu sözleşmeye göre zam oranları, 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti. Ocak ayında enflasyon kaynaklı bir fark oluşmadı, temmuz ayında ise yüzde 2.89 fark oluştu ve zam oranı yüzde 6.89 oldu.

En az yüzde 5 zam

2017 Ağustos’unda yeni imzalanan toplu sözleşmeye göre memurlar ve emeklileri, 2018 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre, 2017’nin temmuz-aralık döneminde, 6 aylık enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi halinde; aşan tutar kadar fark, maaşlara yansıtılacak. Şimdilerde merak edilen ise, enflasyon farkı oluşup oluşmayacağı?



Hemen söyleyeyim, enflasyon farkı oluşacak. Ne kadar derseniz; malum, enflasyon rakamları her ayın üçünde açıklanıyor ve maaş zammına konu olacak enflasyon da 3 Ocak 2018’de açıklanacak.



Ancak, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyon yüzde 4.94 olduğuna göre, şimdiden yüzde 0.94’luk enflasyon zammı kesin gözüküyor.



Daha açık bir anlatımla, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zam cepte, enflasyon farkı da en az yüzde 1 olur; böylece memur ve emeklileri 2018’de maaşlarını en az yüzde 5 zamlı alır.



Buna göre; 2018’in ocak ayında en düşük memur maaşı 2 bin 721 liradan 2 bin 857 liraya; en düşük memur emekli aylığı 1.871 liradan 1.964,5 liraya yükselecek. En yüksek maaş ise 10.435 liradan 10.956 liraya çıkacak.



Yeni zamlarla birlikte memur emeklilerinin ek ödemeleri de artacak. Maaşı en yüksek memur emeklisi, 2018 yılının ocak ayında 261 lira, en düşük memur emeklisi 65 liranın üzerinde ek ödeme alacak.



Ayrıca, zamlı maaşlara paralel memurlara her ay ödenen aile yardımı da artacak.

SSK, BAĞ-KUR emeklilerinin zammı

Gelelim, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018 Ocak zammına. 6 aylık enflasyon rakamı 3 Ocak 2018’de açıklanacak olmasına karşın, temmuz-kasım dönemine ait 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 5’e yakın zam kesin.



Buna göre, 2018’in ocak ayında en düşük SSK emekli aylığı 1.402 liradan 1.472 liraya en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da 1.256 liradan 1.318 liraya yükselecek.



Yeni zam ile birlikte en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.050 liranın üzerine çıkacak. Yeni sene ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ek ödemeleri de artacak.