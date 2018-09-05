"2018'de biteceği açıklanan metro hattı planlandığı gibi gitmeyince İETT yarım milyarlık otobüs taşıma ihalesi yaptı"

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, dün gerçekleşen 3. havalimanının ulaşım ihalesine ilişkin olarak, "Bakan düzeyinde 2018’de biteceği açıklanmış olan ilk metro hattında işlerin planlandığı gibi gitmeyeceği, herhalde baştan belliydi ki, İETT yarım milyar TL’lik bir otobüsle taşıma ihalesini yapıverdi" dedi.

Toker, "Yoksa kamuda tasarruf şarkısının yeniden tedavüle sokulduğu bugünlerde, otobüsle taşıma işini İETT’nin organize edip gerçekleştirmesi daha mı pahalı olurdu? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu sorunun cevabını muhtemelen biliyordur" ifadesini kullandı.

Toker, şunları kaydetti:

"3. havalimanına 10 yıl süreyle, 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer işini; varoluş nedeni bu olan İETT gibi köklü bir kurumun kendisi yapabilecekken, neden ihale makamı haline geldiğinin bir cevabı vardır şüphesiz.

Zamanında bitmeyeceği başından belli 15 milyar TL’lik metro yatırımına karşılık otobüsle taşıma seçeneği zorunluysa, özel taşımacılık şirketlerine kaynak aktarmak mecbur muydu?

Yoksa kamuda tasarruf şarkısının yeniden tedavüle sokulduğu bugünlerde, otobüsle taşıma işini İETT’nin organize edip gerçekleştirmesi daha mı pahalı olurdu? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bu sorunun cevabını muhtemelen biliyordur.

Dünyanın en büyük havalimanına ulaşabilmenin, cepleri yakma, kasaları doldurma, enflasyonu fırlatma gibi sonuçlarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz."