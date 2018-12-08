2018'de 257 kişiye hayvan hakları ihlalinden para cezası verildi

T24 Ankara

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sokak hayvanlarına yönelik olarak saldırıların son dönemde ciddi oranda artmasını Meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılın ilk 9 ayında hayvan hakları ihlali yapan 257 kişiye idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanın verdiği yanıta göre, 79 ilde toplam 86.500 hayvan kapasiteli 234 adet hayvan barınağı var, 2017 yılında 233 bin 98, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle ise 111 bin 913 sahipsiz hayvan kısırlaştırılıp aşılanarak rehabilite edildikten sonra alındığı ortama bırakıldı.

Hayvan hakları ihlallerinden 2017 yılında 493 kişiye idari para cezası uygulandığını açıklayan Bakan Pakdemirli, 2018 yılında Eylül ayı itibariyle ise idari para cezası verilen kişi sayısının 257 olduğunu bildirdi. Hayvan hastanelerinin, 21.12.2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği" kapsamında ruhsatlandırıldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, halen faaliyette olan ruhsatlı 51 adet hayvan hastanesi bulunduğunu belirtti. “Son 10 yıl içerisinde toplam 8 adet hayvan hastanesi, sahiplerinin talepleri doğrultusunda ruhsatları iptal edilerek kapatılmış olup, yeni açılanlar nedeniyle hayvan hastanesi sayısında herhangi bir azalma görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

Gürer: Hapis cezası da verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle son yıllarda hayvanlara yönelik insanlığa sığmayacak eziyetlerin yapıldığının kamuoyuna yansıdığını belirtti. Ömer Fethi Gürer, “Hayvan hakları ihlalleriyle ilgili görüntüler basına da sık sık yansıyor. Bu konuda idari para cezası uygulamanın yanında eğitici çalışmalar da gerekli. Hapis cezalarını artırıcı düzenlemeler gerekiyor. Dünya tüm canlıların ortak yaşam ve kullanım alanı. Hayvana eziyet ve kötü muamele insanlıkla bağdaşmaz. Sosyal medyaya yansıyan, kamuoyunun gözleri önünde olanın dışında da ciddi hayvan hakları ihlalleri var. Bu anlamda yeni düzenlemelerde bir an önce sağlanmalıdır. Hayvana şiddet insanlık suçu olduğu gibi hayvana şiddette kabul edilemez” şeklinde değerlendirmede bulundu.